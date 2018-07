Fábio Koff é reeleito presidente do Clube dos 13 Fábio Koff derrotou Kléber Leite em eleição realizada nesta segunda-feira e foi reeleito presidente do Clube dos 13. Na disputa, o ex-mandatário do Grêmio recebeu 12 votos contra apenas oito do ex-presidente do Flamengo, que era apoiado pela Confederação Brasileira de Futebol.