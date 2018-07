Fábio Koff pede coerência em futuras decisões do STJD

O presidente do Grêmio, Fábio Koff, acredita que seu time acabou recebendo uma pena exagerada como forma de servir de exemplo para outros clubes. Em entrevista nesta sexta-feira, após a decisão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de tirar três pontos e eliminar o clube da Copa do Brasil definitivamente, o dirigente espera que o rigor seja mantido nos próximos casos.

"A decisão deve ser respeitada, foi unânime. Vamos aguardar outros inquéritos que estão aí (para ver) se serão julgadas com o rigor e a severidade com o que o Grêmio foi julgado", disse Koff. "O Grêmio foi precursor em botar em prática as orientações da Fifa (contra racismo), que estavam sendo correntes. O Grêmio tem alta relevância não só na integração racial, como na social. Desprezar isso é um erro", afirmou o dirigente.

Para Koff, os auditores do tribunal usaram critérios pessoais e não profissionais para julgar o caso. "Me parece que (a decisão) careceu de fundamento jurídico. Me preocupa quando o julgador começa o rótulo na primeira pessoa. Julgamento não é uma questão de consciência individual, mas de consciência jurídica. Ele (o auditor) não tem de pensar nada, deve pensar como a lei diz", argumentou.