Fábio lamenta que boa atuação foi em vão com derrota do Palmeiras

O goleiro Fábio deixou o gramado do estádio do Pacaembu arrasado. Depois de partidas ruins, nesta quarta-feira ele fez grandes defesas e saiu como um dos melhores em campo. Mas isso não serviu de consolo para ele diante do resultado - 1 a 0 para o Atlético Mineiro. "Creio que foi minha melhor atuação com a camisa do Palmeiras, mas não adiantou nada porque levei um gol e perdemos. O jeito é não desistir. Vamos lutar e tentar reverter essa situação".

Diogo, que jogou muito mal, disse que não faltou vontade ao time alviverde, mas sim um pouco de sorte. "Tentamos de todas as formas, mas tem dia que a bola não entra. Agora é focar em sábado, porque temos um jogo importante e precisamos vencer", disse, referindo-se ao jogo contra o Internacional, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.