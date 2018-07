Fábio marca 1º gol em vitória do Manchester no Inglês O Manchester United não deu chances ao Wigan neste sábado. Jogando fora de casa, o time de Alex Ferguson goleou por 4 a 0 e abriu vantagem na liderança do Campeonato Inglês. Os destaques do jogo foram o mexicano Chicharito Hernández, autor de dois gols, e o jovem brasileiro Fábio, que balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Manchester.