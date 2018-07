Fábio minimiza crise do Flu e vê jogo duro para Cruzeiro RIO - Capitão do Cruzeiro, o goleiro Fábio deixou em segundo plano a crise enfrentada pelo Fluminense antes do confronto que travará com o time carioca nesta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Ao projetar o jogo, o jogador minimizou o fato de a equipe mineira ocupar hoje a liderança da competição e o rival carioca estar em 17.º lugar apenas, posto determinante para a demissão do técnico Abel Braga, confirmada na última segunda e a posterior contratação de Luxemburgo.