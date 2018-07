Fábio minimiza pressão e aposta em união do Cruzeiro A eliminação na Copa Libertadores para o São Paulo, após já ter caído na semifinal do Campeonato Mineiro, tornou o clima turbulento no Cruzeiro. O goleiro Fábio, no entanto, minimizou a pressão momentânea e disse que o time dará a volta por cima se mantiver a união.