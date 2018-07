Fábio mira título da Libertadores de 2011 no Cruzeiro

O Cruzeiro terminou 2010 sem conquistar título, mas, com o vice-campeonato do Campeonato Brasileiro, comemorou a classificação para a quarta Libertadores seguida. Satisfeito com a vaga na competição continental, o goleiro Fábio espera enfim ser campeão, depois de parar na final de 2009, derrotado pelo Estudiantes.

"Disputar a Libertadores vai ser muito gratificante, a gente espera fazer uma boa campanha e se Deus quiser, conquistar o título, porque a gente sabe que o torcedor gosta muito dessa disputa e vamos nos entregar ao máximo para poder conquistá-la", prometeu o goleiro, em entrevista ao site oficial do clube.

Depois de uma rápida passagem pelo Cruzeiro em 2000, Fábio retornou ao clube em 2005. Desde então, disputou 366 partidas pelo clube, se tornou ídolo do torcedor e faturou três títulos estaduais (2006, 2008 e 2009), além da Copa do Brasil de 2000. Continuar escrevendo o seu nome na história do clube mineiro é um dos seus objetivos para 2011.

"Para mim é emocionante poder conquistar isso dentro de uma equipe como o Cruzeiro, onde já passaram grandes jogadores e o torcedor é exigente. Para um atleta permanecer todos esses anos vestindo a camisa número 1 do Cruzeiro é motivo de bastante orgulho, não só para mim, mas para minha família toda", disse.