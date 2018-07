Fábio nega acomodação do Cruzeiro: 'Não estamos satisfeitos com a 5ª colocação'

O goleiro Fábio, capitão do Cruzeiro, negou que a equipe celeste esteja acomodada na quinta colocação no Campeonato Brasileiro, após garantir uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2018 com o título da Copa do Brasil deste ano. O jogador garante que o elenco almeja terminar o Nacional na melhor colocação possível.

"Verdadeiramente, a gente queria estar melhor na tabela. Mesmo vencendo a Copa do Brasil, tirando um peso muito grande, a gente quer as vitórias. Não estamos satisfeitos com a quinta colocação (posição atual da equipe). Se tivéssemos conseguido alguns resultados, estaríamos ainda brigando pelo título. Queremos terminar bem 2017, conquistando o máximo possível dos 21 pontos que temos a disputar", projetou o goleiro, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva.

Fábio, de 37 anos, recordista de jogos com a camisa do Cruzeiro, com 739 ao total, também comemorou a recente renovação de contrato com o clube mineiro por mais duas temporadas. O atleta, que estendeu o seu vínculo profissional até 2019, revelou que a negociação foi rápida e sem complicações.

"Foi bem transparente, como gosto das minhas coisas, tanto no futebol quanto fora. Foi simples, olho no olho. Fui sincero, falei que não me via jogando em outra equipe. Eles também foram bem diretos, perguntaram quanto tempo ainda pretendia jogar e os planos para o futuro. Abri meu pensamento querendo que fosse benéfico para as duas partes. Foi assim na maioria dos meus contratos", finalizou.

No próximo domingo, às 17 horas, o Cruzeiro enfrentará o Atlético Paranaense, no Mineirão, pela 32.ª rodada do Nacional. O zagueiro Murilo e o atacante Alisson, liberados pelo departamento médico, treinaram normalmente neste feriado de Finados e deverão estar à disposição do técnico Mano Menezes para o duelo contra o time rubro-negro.