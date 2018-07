Fábio nega falha em gol contra e diz que falta sorte ao Palmeiras

Mais uma vez, os jogadores do Palmeiras tiveram que deixar o gramado explicando mais um resultado negativo. Desta vez, o time perdeu por 2 a 1 para o Sport, na Arena Pernambuco, e o goleiro Fábio saiu como um dos protagonistas do resultado. Embora tenha feito pelo menos três boas defesas, ele errou feio no lance do primeiro gol e marcou contra. Ao término da partida, negou que tivesse falhado.

"Não acho que falhei. Não sei se foi o Neto Baiano, mas alguém me deslocou e aconteceu o que aconteceu", lamentou o goleiro, ainda no intervalo da partida. No final do jogo, ele negou que esteja preocupado com briga pelo rebaixamento e disse o que ele acha que é o culpado pela situação do time.

"Estamos no primeiro turno ainda. Só nós podemos reverter a situação, mas ainda não dá para falar sobre isso (rebaixamento). A culpa é nossa, dos jogadores, estamos fazendo o possível, mas a bola não está entrando. A sorte não está no nosso lado também", analisou o goleiro, que tem substituído Fernando Prass, machucado.

Já o atacante Henrique, autor do gol palmeirense, não quis muita conversa. "Não sei (o que aconteceu). Está difícil, mas vamos trabalhar para melhorar", falou rapidamente, até correr para o vestiário.

O elenco do Palmeiras volta para São Paulo nesta quinta-feira à tarde e retorna aos treinamentos na sexta-feira, já que no sábado enfrenta o Coritiba, no estádio do Pacaembu.