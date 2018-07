Fábio passa por cirurgia e iniciará fisioterapia 'em breve' no Cruzeiro

O goleiro Fábio passou por uma cirurgia na manhã deste domingo, já está passando bem e deve iniciar a fisioterapia em breve na Toca da Raposa II, segundo informou o Cruzeiro em seu site oficial.

No domingo passado, durante o empate com o Coritiba, por 2 a 2, Fábio sofreu um choque com o atacante turco Kazim e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Depois, ao passar por um exame, constatou-se que ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Embora o goleiro deva começar a fisioterapia nos próximos dias, ele não voltará a atuar em 2016. A expectativa inicial é de que ele fique afastado por oito meses. Se confirmada a previsão, Fábio voltará apenas em abril do próximo ano.

Sem a presença de Fábio, o Cruzeiro deve apostar no jovem goleiro Lucas França, de apenas 20 anos. Ele terá a difícil missão de auxiliar a equipe a se afastar da luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro.