Fábio pede esforço da torcida do Cruzeiro nesta terça O goleiro Fábio espera que a torcida do Cruzeiro consiga superar as dificuldades que o horário atípico - 17h30 - do jogo com a Universidad de Chile impõe e lote o Mineirão nesta terça-feira, no primeiro jogo do time como mandante no Grupo 5 da Copa Libertadores, ajudando a equipe a se recuperar da derrota para o Real Garcilaso na estreia no torneio.