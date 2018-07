Fábio promete 'dedicação' do Cruzeiro pelo título Derrotado pelo Corinthians no último sábado, no Pacaembu, o Cruzeiro segue confiante de que poderá tirar a diferença de pontos que o separa do próprio rival paulista, líder do Brasileirão, e do Fluminense, vice-líder, nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o goleiro Fábio prometeu que o time mineiro mostrará o máximo empenho possível para ser campeão, apesar de não depender apenas de si para chegar ao seu objetivo.