Fábio quer Cruzeiro entre os líderes desde o início do Brasileirão

BELO HORIZONTE - A opção por utilizar um time formado praticamente apenas por reservas na estreia no Campeonato Brasileiro mostrou que a principal preocupação do Cruzeiro neste momento é a Copa Libertadores, mas mesmo assim o time bateu o Bahia por 2 a 1 em Salvador. Único titular escalado na partida, o goleiro Fábio destacou a importância do time também superar o São Paulo no próximo domingo, em Uberlândia, para se manter nas primeiras colocações desde as rodadas iniciais da competição.

"Acho que a gente tem que aproveitar ao máximo esses jogos para que a gente possa fazer os pontos e cada vez mais nos manter entre os primeiros, como nós fizemos no ano passado. É um jogo fora do Mineirão, o São Paulo é sempre um adversário difícil, mas o mando de campo é nosso, então temos que conquistar um bom resultado para valorizar a vitória que tivemos diante do Bahia", comentou.

Fábio também avaliou que um bom resultado diante do São Paulo vai aumentar a confiança do Cruzeiro para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Após empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño no Mineirão, os dois times voltarão a se enfrentar em 30 de abril, no Paraguai. "A equipe tem que atuar bem neste domingo, porque uma vitória contra o São Paulo com certeza vai colocar o nosso time ainda mais motivado ainda para buscar essa vitória diante do Cerro Porteño", ressaltou.