Fábio rompe os ligamentos do joelho e não joga mais pelo Cruzeiro em 2016

Se o momento do Cruzeiro já não está fácil, promete ficar ainda mais difícil daqui para frente. Não bastassem os maus resultados em campo e a antepenúltima colocação no Campeonato Brasileiro, o time ainda ficará sem seu goleiro e principal líder até o fim da temporada. Nesta segunda-feira, Fábio foi diagnosticado com ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Fábio deixou o gramado ainda no primeiro tempo do empate por 2 a 2 diante do Coritiba, no último domingo. Ele sentiu um problema no joelho depois de choque com o turco Kazim. Somente nesta segunda, no entanto, os exames comprovaram a gravidade da lesão, que deixará o goleiro afastado dos gramados por oito meses.

"O Fábio teve uma entorse no joelho direito, no jogo de ontem (domingo), foi reavaliado após a partida e fez exames de imagem hoje (segunda-feira) de manhã. Foi constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior. Há a indicação de cirurgia, já iniciei toda a programação para que seja feito o procedimento. O tempo de recuperação previsto é em torno de oito meses", explicou o médico do clube, Sérgio Freire Júnior.

Com a lesão, o Cruzeiro perde não só seu goleiro titular, como também seu principal líder em campo. Sem ele, Lucas França deve assumir a posição. É com o jovem de 20 anos que o time mineiro tentará escapar do rebaixamento, já que ocupa atualmente a 18.ª colocação, com somente 20 pontos em 20 partidas disputadas.