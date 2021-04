Fábio Santos admite que desempenho do Corinthians ainda não convenceu na temporada

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Corinthians, coube ao lateral-esquerdo Fábio Santos, como sempre ocorre nos tropeços, justificar mais uma apresentação decepcionante da equipe na temporada. O jogador, que fez o gol no empate com o São Bento por 1 a 1, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Paulista Sicredi 2021, assumiu que o time "está aquém", não conseguindo repetir em campo os treinamentos, em sua visão, muito bons.

Vale lembrar que, por causa do calendário apertado, os times paulistas estão atuando dia sim, dia não, sem tempo para aprimoramento. Quando Fábio Santos disse que os treinos foram bons, ele se referia ao período sem jogos por causa da pandemia e enfatiza o fato de o time titular não ter atuado diante da Ferroviária na rodada passada. Trabalhou dois dias a mais para enfrentar o São Bento. E decepcionou.

Leia Também Corinthians fica devendo futebol na volta à Neo Química Arena e só empata com o São Bento

"A gente está tentando. Os treinamentos são muito bons e não revertemos nos jogos", lamentou Fábio Santos. "O Mancini está tentando, dando chances para os meninos e é natural irem bem num jogo, em outro, não. Estamos passando confiança, mas hoje infelizmente as coisas não deram certo", seguiu, citando Vitinho, Rodrigo Varanda e Kauê, que decepcionaram na Neo Química Arena.

Fábio Santos, contudo, não esconde estar decepcionado com o que o Corinthians vem mostrando para seus torcedores. "Não estamos indo bem nessa temporada, os resultados são bons, mas o desempenho é aquém. Mas não está faltando transpiração, o time sai morto de campo", enfatizou. "A gente sabe que tem de desempenhar mais e vamos trabalhar para isso."

O problema é encontrar tempo para ajustar, pois a maratona segue e serão muitos jogos nos próximos dias, com Paulistão, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil antes da estreia no Brasileirão, dia 23 de maio.

Domingo, por exemplo, o time já volta a campo para enfrentar o Ituano, às 22 horas. Na Neo Química Arena. Mancini deve modificar a equipe em relação ao time que iniciou nesta sexta-feira. Luan, Otero e Jô podem ganhar nova chance desde o início, com os meninos preservados.