Fábio Santos ameniza goleada e foca em 'grande jogo' do Corinthians na Argentina

Fábio Santos não foge da responsabilidade quando tem de falar sobre um momento delicado ou resultado ruim do Corinthians. Após a goleada sofrida diante do Fluminense, por 4 a 0, no Rio, pelo Brasileirão, o lateral-esquerdo admitiu que não foi um resultado habitual, mas revelou que o time está focado em fazer um grande jogo na Argentina, diante do Boca Juniors, pela volta das oitavas da Libertadores.

Na terça-feira, em La Bombonera, brasileiros e argentinos se enfrentam após empate sem gols na Neo Química Arena. Quem vencer avança e qualquer igualdade leva a decisão aos pênaltis. Para evitar mais lesões no elenco, o técnico Vítor Pereira optou por poupar suas principais peças e mandou muitos jovens ao duelo deste sábado, o que acabou custando caro diante de um rival entrosado.

"Não foi o desempenho que imaginávamos. A gente veio com um time muito mexido, realmente, mas nada apaga os 4 a 0 e não podemos achar normal. Mas é passar confiança para esses meninos. Temos uma final na terça-feira, então temos que tentar digerir isso até lá", disse o lateral.

"Não é natural, nem é fácil perder por quatro gols. Não estamos acostumados, mas dentro de tudo o que aconteceu na semana, os jogadores que perdemos, estreando outros, o time mexido...", seguiu Fábio Santos, assumindo que a derrota acabou sendo algo inevitável.

"Não é desculpa, mas temos de esquecer, descansar e recuperar os lesionados para fazer um grande jogo na terça-feira", concluiu, já projetando o duelo com o Boca Juniors, que também poupou o time na sexta-feira e acabou perdendo em casa por 3 a 0 no campeonato local.

O lateral Fagner e o meia Willian deixaram o campo com problemas no jogo de ida das oitavas, em São Paulo. Renato Augusto e Du Queiroz nem atuaram também por problemas médicos. O Corinthians faz trabalho intensivo para tentar que boa parte esteja em campo na Argentina, na busca por vaga na Libertadores.