Fábio Santos assina até o fim de 2018 e é mais um reforço no Atlético-MG

O jogador de 30 anos ficou um ano no Cruz Azul, do México, depois de deixar o Parque São Jorge, e havia sido colocado na lista de "negociáveis" da equipe mexicana. Ele assinou contrato até dezembro de 2018, mas só ficará à disposição do técnico Marcelo Oliveira daqui a uma semana, quando abrir a janela de transferências internacionais.

Mesmo assim, ele ainda não deverá estrear, uma vez que precisa a readquirir forma física. "O Campeonato Mexicano terminou em maio. Entrei de férias e vinha fazendo alguns trabalhos. Na última semana, não fiz nenhum exercício. Vou conversar com o preparador físico. Espero já semana que vem ter condição de jogo", disse o lateral em entrevista coletiva.

Fábio Santos chega, inicialmente, para ser reserva. O titular da posição é Douglas Santos, que disputou a Copa América Centenário pela seleção brasileira - no banco, não participou do vexame. Douglas chegou a Belo Horizonte na tarde desta terça, foi liberado do treino, mas viaja para pegar o Inter, quinta, em Porto Alegre.

O jovem deverá ser convocado para a Olimpíada, o que permitirá a Fábio Santos jogar como titular no Atlético. "Chego com intenção de ajudar. É treinar e ficar à disposição do Marcelo, sempre respeitando todos os jogadores", comentou o reforço. Fábio Santos já jogou no rival Cruzeiro, em 2007, quando teve passagem apagada.

Com a chegada dele, o Atlético-MG tem dois jogadores de renome por posição: Victor e Giovanni no gol, Marcos Rocha e Patric na lateral direita, Fábio Santos e Douglas Santos na esquerda, Erazo, Leonardo Silva, Ronaldo Conceição e Edcarlos na zaga, Rafael Carioca, Leandro Donizete, Dátolo e Júnior Urso como volantes, Cazares e Carlos Eduardo como meias e Robinho, Luan, Carlos, Clayton, Fred e Pratto no ataque.