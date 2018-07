Fábio Santos celebra novo momento do 'maluco' Alexandre Pato no Corinthians

SÃO PAULO - A comemoração dos gols de Alexandre Pato ainda dá o que falar no Corinthians. O gesto de colocar uma das mãos sobre o rosto, simulando uma máscara, ainda é um mistério até mesmo para os jogadores que convivem com o atacante.

"O Pato é meio maluco, eu já deixei de entender o que ele fala", disse o lateral-esquerdo Fábio Santos. "Acho que isso não significa nada, não tenho a menor ideia do que é isso. Se fosse eu que fizesse, não aconteceria nada."

Brincadeiras à parte, Fábio Santos disse que todo o elenco ficou contente pelo fato de Pato ter marcados os dois gols na vitória contra o Bahia, domingo, em Salvador, acabando com um jejum de dez jogos sem balançar as redes.

"Nós comemoramos bastante, ele ficou muito tempo fora do Brasil, ficamos felizes por ele, pelos gols e por ter jogado bem", disse Fábio Santos, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Alexandre Pato está confirmado para enfrentar o Atlético-MG, domingo, no Pacaembu, pelo Brasileirão. Emerson, Danilo e Douglas estão fora do jogo porque ainda se recuperam de contusões. Nenhum deles participou do treino físico na manhã desta quarta no CT.

Quem também não participou da atividade foi o meia Renato Augusto. Ele ainda estava liberado dos treinos por conta da cirurgia que fez no rosto - ele havia fraturado um dos ossos da face na partida contra o Bahia.

Também vetado para enfrentar o Atlético-MG, Renato Augusto deve retornar ao CT nesta tarde para iniciar trabalho de recuperação. Ele, que deve usar uma máscara de proteção no rosto, é dúvida também para enfrentar o São Paulo pela Recopa na próxima quarta-feira.