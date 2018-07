Fábio Santos chega ao México e já veste a camisa do Cruz Azul

Campeão mundial com o Corinthians em 2012, Fábio Santos está de clube novo. O lateral-esquerdo, que estava em negociações avançadas com o Cruz Azul, chegou ao México nesta quarta-feira e já posou com a camisa da equipe mexicana. As duas partes não deram maiores detalhes sobre o contrato.

Na chegada à Cidade do México, antes ainda de realizar exames médicos, Fábio Santos falou ao site do clube sobre a expectativa de assinar contrato. "Espero que possa dar certo, que possa assinar um contrato o mais rápido possível. Para fazermos um ótimo trabalho e quem sabe conquistarmos títulos."

Mais tarde, a página do clube no Facebook publicou uma foto de Fábio Santos com a camisa do Cruz Azul, no que parece ser o centro de treinamento do clube. "Bem vindo, Fábio Santos", escreveu o perfil. No Cruz Azul, o lateral vai jogar com atletas de renome como o mexicano Torrado, de 36 anos, e o atacante paraguaio Roque Santa Cruz, de 33.