Fábio Santos descarta vantagem corintiana no clássico

Enquanto o Corinthians passou a semana apenas treinando, o Santos enfrentou uma dura batalha na noite de quarta-feira, quando foi eliminado pelo Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Apesar do cansaço santista, o lateral-esquerdo Fábio Santos descartou uma possível vantagem corintiana para o clássico paulista de domingo, no Itaquerão, pelo Brasileirão.

Segundo Fábio Santos, a suposta desvantagem pelo desgaste físico de jogar no meio da semana é algo "relativo". "Perdemos para o Atlético-MG em uma quarta-feira (pelas quartas de final da Copa do Brasil), enquanto o Inter teve a semana cheia (para treinar). E vencemos no Beira-Rio (pelo Brasileirão, no fim de semana seguinte)", lembrou o lateral do Corinthians.

"O Santos fez um grande jogo (diante do Cruzeiro), perdeu para a melhor equipe do Brasil jogando de igual para igual. Não vejo vantagem pela semana cheia (do Corinthians para treinar). Ajuda, mas não quer dizer que ganharemos o jogo", completou Fábio Santos.

No clássico de domingo, o Corinthians entrará em campo pensando em voltar ao G-4, o grupo dos quatro melhores do Brasileirão. Ocupa atualmente a sétima posição, mas tem os mesmos 54 pontos do quarto colocado Fluminense. "Não estamos preocupados com o que os matemáticos estão falando. Estamos preocupados com nosso dia a dia", avisou Fábio Santos, ao comentar sobre as chances corintianas de classificação para a Libertadores.