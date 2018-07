Fábio Santos desfalca Grêmio após acidente doméstico

O Grêmio sofreu uma baixa de última hora para a final do Campeonato Gaúcho contra o Internacional, que se iniciam no domingo, no Beira-Rio. O lateral-esquerdo Fábio Santos sofreu um acidente doméstico e ficará afastado da equipe por aproximadamente 30 dias.

Nesta sexta-feira, o defensor chegou ao Grêmio usando muletas e com a perna direita enfaixada. De acordo com a versão de Fábio Santos, ele estava tomando banho com a filha de dois anos quando a porta de vidro do box quebrou, sendo os dois atingidos pelos estilhaços. Um pedaço de vidro atingiu a parte superior do pé direito do lateral-esquerdo rompendo os tendões.

Sem Fábio Santos, o técnico Silas ainda não sabe quem escalará na defesa do Grêmio contra o Internacional. "O Bruno Collaço seria o substituto imediato. O Neuton também tem jogado na função. Até mesmo o Joilson e o Edílson já atuaram por ali. O fato da experiência também vai pesar na minha decisão. Vou decidir no treino deste sábado", afirmou.