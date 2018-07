Fábio Santos diz que Chelsea não assusta o Corinthians

YOKOHAMA - O técnico Tite e os jogadores do Corinthians foram ao estádio em Yokohama nesta quinta-feira para analisar o adversário da final do Mundial. E viram o Chelsea ficar com a vaga na decisão, ao ganhar do Monterrey por 3 a 1. Depois, na volta para o hotel, o lateral-esquerdo Fábio Santos fez uma rápida avaliação e avisou que o time inglês não assusta os corintianos.

Quando perguntado pelos jornalistas se o Chelsea assusta o Corinthians, Fábio Santos respondeu: "Não, não assusta. A gente sabe da capacidade deles, mas está longe de assustar". Segundo o lateral, no entanto, o time inglês tem certo favoritismo. "O Chelsea conquistou a liga mais importante, a Liga dos Campeões, acredito que seja favorito, mas vejo o jogo em aberto."

Fábio Santos também comentou um pouco sobre o jogo desta quinta-feira. "O primeiro tempo foi mais disputado. No segundo, fizeram dois gols muito rápido e mataram o jogo. O Monterrey é uma equipe experiente, mas o Chelsea foi superior e mereceu a classificação", afirmou o lateral, citando especialmente o meia-atacante belga Hazard. "É o mais perigoso."

Mas, apesar de reconhecer a força do Chelsea, Fábio Santos garantiu que o time do Corinthians está preparado para buscar o título mundial na decisão de domingo em Yokohama. "Será um jogo complicado, vamos batalhar até o final. Temos de nos concentrar ao máximo, estamos perto de realizar todos os sonhos", disse o lateral. "Temos tudo para fazer um grande jogo."