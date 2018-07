Fábio Santos diz que Corinthians reconquistou confiança

A vitória por 3 a 1 sobre o Santos manteve a invencibilidade do Corinthians no Campeonato Paulista e também serviu para o elenco reconquistar de vez a confiança para a sequência da temporada, de acordo com o lateral-esquerdo Fábio Santos. Além disso, a equipe mostrou estar recuperada da eliminação na fase preliminar da Libertadores, que era o principal objetivo da temporada e causou protestos de torcedores.

"A gente sabia que ia ter mudanças e uma reformulação para encontrar a maneira ideal de jogar. A gente sabia que precisávamos mais das vitórias até do que jogar bem para reconquistar a confiança. Ganhar do Santos, que é o melhor ou um dos melhores times do Brasil, passa uma grande confiança para o resto do campeonato. Agora temos que continuar nessa crescente para buscar o topo da tabela", disse, em entrevista à TV Bandeirantes.

Destaque da vitória do Corinthians sobre o Santos ao marcar dois gols, Fábio Santos prometeu que vai melhorar o seu desempenho. "Leva tempo para se acostumar com os companheiros, lá no Grêmio já tinha entrosamento de dois anos. Vamos conquistando isso com Jorge [Henrique], Morais, eles vão saber como eu gosto de jogar. Isso vai ser com o tempo e tenho certeza que vai dar certo como nos dois anos que fiquei no Grêmio".

Fábio Santos ressaltou a necessidade do Corinthians se reforçar após as saídas de Roberto Carlos, Ronaldo e Jucilei. "O elenco precisa ser qualificado, o ano vai ser puxado, com competições importantes. Perdemos jogadores bons, sabemos que precisamos de reposição, precisamos de reforços".

Veja também:

Liedson oferece golaço ao ídolo

JOGO - Leia como foi Corinthians 3 x 1 Santos

PAULISTÃO - Classificação | Resultados

CALENDÁRIO - O caminho de cada time

Antero Greco - Corinthians combativo vence Santos cauteloso