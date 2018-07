Fábio Santos diz que renovará contrato com Corinthians por um ano

O lateral-esquerdo Fábio Santos afirmou nesta terça-feira que vai renovar contrato com o Corinthians por uma temporada. O vínculo atual terminaria em dezembro. Segundo o jogador, só "falta assinar".

"Está praticamente certo", afirmou o jogador que completará 29 anos no dia 16 deste mês. Fábio Santos chegou ao clube em janeiro de 2011 e assumiu o posto de titular em pouco tempo, logo após Roberto Carlos deixar a equipe.

Fábio Santos foi titular nas principais conquistas do time na era Tite: Brasileiro, Copa Libertadores, Mundial de Clubes da Fifa e Recopa Sul-Americana. Houve várias reuniões com a diretoria e ficou decidido que a renovação seria apenas por mais um ano. "Não é porque me deram só mais um ano que não posso renovar outra vez. Eu entendo o momento do clube", afirmou o jogador.

Ele disse que a diretoria pode ter levado em conta o que aconteceu com outros jogadores do elenco que tiveram seus contratos renovados por mais tempo e depois foram emprestados a outras equipes. "Às vezes você faz um contrato longo e depois o clube tem de emprestar pagando metade do salário. Isso pode ter sido levado em conta. É óbvio que eu queria dois, três anos, mas, se oferecessem dez anos ou três meses, eu aceitaria."

Em 2013, a diretoria renovou com Emerson por um ano e meio. E no início deste ano emprestou o atacante ao Botafogo. O Corinthians inicialmente pagaria metade do salário do atacante mas arcou com 100% dos rendimentos do atleta numa negociação que envolveu a vinda de Lodeiro.