Fábio Santos e Cazares desfalcam o Atlético-MG na Copa do Brasil

O técnico interino Thiago Larghi tem mais dois problemas para escalar o Atlético-MG diante do Ferroviário, quarta-feira, no Castelão, pela quarta fase da Copa do Brasil. O lateral-esquerdo Fábio Santos e o meia Cazares foram vetados pelo departamento médico e estão fora do confronto.

+ Larghi lamenta 'pênalti que não existiu' em revés do Atlético-MG e critica Rildo

O Atlético-MG confirmou as baixas nesta segunda-feira. Fábio Santos será desfalque por causa de uma forte pancada na cabeça sofrida na derrota de domingo para o Vasco, que obrigou o time mineiro a seguir um protocolo médico para evitar qualquer problema mais grave.

Já o meia Cazares teve uma lesão muscular diagnosticada na coxa esquerda, após ser submetido a exames de imagem. O próprio Atlético-MG destacou que a contusão é "leve" e o equatoriano já iniciou tratamento para tentar voltar à equipe o mais rápido possível.

Com isso, Fábio Santos e Cazares se juntam ao zagueiro Leonardo Silva, com uma lesão na coxa, e o volante Adilson, com dores no tornozelo, que já haviam sido baixas contra o Vasco e eram desfalques certos para quarta-feira.

A delegação do Atlético-MG permaneceu no Rio após o duelo com o Vasco e realizou um treino na academia do hotel nesta segunda-feira, horas antes do embarque para Fortaleza. O time mineiro venceu o duelo de ida com o Ferroviário por 4 a 0 e pode perder por três gols de diferença na quarta que avançará às oitavas de final da Copa do Brasil.