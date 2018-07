Fábio Santos e Pato são poupados de treino do Corinthians, mas devem jogar

SÃO PAULO - O lateral-esquerdo Fábio Santos e o atacante Alexandre Pato foram poupados do treino do Corinthians nesta sexta-feira, mas estão à disposição do técnico Tite para o jogo contra o Flamengo, domingo, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois ficaram na academia fazendo reforço muscular e não treinaram com bola.

Tite comandou um treino técnico, mas não revelou o time. Titulares e reservas estavam misturados. A definição da equipe será feita apenas no sábado, quando o treinador, que não concedeu entrevistas nesta sexta, irá colocar seus titulares em campo.

Com Danilo e Paulo André suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o técnico tem duas dúvidas para escalar a equipe. Cleber e Felipe disputam um lugar na zaga. E Romarinho e Emerson Sheik podem jogar na vaga de Danilo. Romarinho e Cleber são os favoritos para serem titulares.

O Corinthians informou nesta sexta que 31 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra o Flamengo, que será disputado no dia em que o clube completa 103 anos.