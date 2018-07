Fábio Santos elogia Autuori e projeta duelo complicado ao Atlético-MG

Derrotado pelo Santos por 3 a 0, o Atlético Mineiro tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, domingo, no Independência. Mas, se depender da análise de Fábio Santos, essa reabilitação não será fácil. O lateral-esquerdo enalteceu o técnico adversário, Paulo Autuori, e garantiu que o duelo será difícil.

"É uma equipe muito competitiva, realmente vem fazendo um grande campeonato, tem bons jogadores, jogadores experientes", avaliou o lateral. "Conheço muito bem o Autuori e, para mim, não é surpresa o grande trabalho que ele está fazendo. Até porque, quando consegue trabalhar em longo prazo, sempre obtém resultados bacanas. Então, a gente pode esperar um jogo muito complicado."

Para minimizar a dificuldade do confronto, Fábio Santos cobrou uma semana de atenção redobrada nos treinamentos. "É uma equipe que vem fazendo por merecer brigar na parte de cima da tabela. Temos que fazer uma boa semana de preparação porque vamos encontrar muita dificuldade no domingo", disse.

Outro fator que pode fazer a diferença, na avaliação do lateral-esquerdo, é a força da torcida atleticana. Fábio Santos lembrou do bom desempenho do time em casa e opinou que a força das arquibancadas pode ser determinante.

"A gente sabe que o Atlético sempre teve força jogando dentro de casa e temos que saber tirar proveito disso. Sempre teve essa força jogando em casa e temos que ter esse apoio do torcedor, principalmente agora. Tenho certeza que, domingo, vai ser campo cheio e vamos fazer um grande jogo", finalizou.