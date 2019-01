Fábio Santos elogia contratações do Atlético-MG e celebra manutenção da base

Os reforços contratados pelo Atlético-MG para esta temporada deixaram Fábio Santos bastante satisfeito. O experiente lateral-esquerdo, de 33 anos, considerou que o clube foi preciso nas contratações que fez e também celebrou a manutenção da base utilizada no ano passado.

"Acho que foram contratações pontuais, a equipe contratou muito bem. Não mudou muito, acho importante a manutenção do elenco, que vai nos dar o entrosamento. E com o tempo, as coisas vão acontecer. Gostei bastante das contratações, tomara que eles possam fazer aquilo que vinham fazendo em seus clubes e nós vamos dar todo o suporte para eles renderem aquilo que sabem", declarou nesta quinta-feira.

Em 2018, o Atlético-MG frustrou seu torcedor e terminou o ano sem títulos. Para evitar que o mesmo se repita na nova temporada, Fábio Santos prometeu uma equipe bastante esforçada em campo.

"A torcida do Atlético pode esperar muita entrega de todos os jogadores. Que seja um ano vitorioso, que possamos disputar títulos. Pode esperar muita dedicação, porque está todo mundo querendo bastante que seja um ano diferente. Tomara que a gente possa realmente tirar isso da teoria e colocar na prática", comentou.

Nesta quinta, o técnico Levir Culpi comandou um treino fechado à imprensa, com a presença do atacante Maicon, apresentado na última quarta-feira, mas sem o volante Jair, ausência por causa de uma febre. A estreia do Atlético-MG no Campeonato Mineiro acontece neste domingo diante do Boa, no Independência.