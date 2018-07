Fábio Santos está perto de acerto com o Cruz Azul, do México

O Corinthians pode acertar nesta quinta-feira a transferência do lateral-esquerdo Fábio Santos para o Cruz Azul, do México. O jogador, de 29 anos, tem contrato com o Alvinegro até 31 de dezembro e, a partir do próximo mês, já pode assinar um pré-contrato com outro clube para deixar o Parque São Jorge de graça em janeiro. No treino de quarta-feira, num claro sinal de que está de saída, o lateral-esquerdo perdeu o seu lugar entre os titulares para Uendel.

Fábio Santos chegou ao Corinthians em 2011 e logo virou titular com a saída de Roberto Carlos. No Alvinegro, ele foi campeão do Brasileiro (2011), Libertadores (2012), Mundial (2012), Recopa Sul-Americana (2013) e Paulista (2013).

Sem dinheiro em caixa, a diretoria tem buscado reduzir custos e liberado os jogadores com os maiores salários do elenco. Foi assim com os atacantes Guerrero e Emerson e o mesmo deve ocorrer com Fábio Santos.

Com a iminente saída de Fábio Santos, é possível que Guilherme Arana, que está emprestado ao Atlético-PR, retorne ao clube. O garoto, no entanto, sofreu uma lesão muscular e só deve estar libertado para jogar daqui um mês.