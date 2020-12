Fábio Santos festeja boa apresentação do Corinthians: 'Podia ter feito mais gols'

O experiente lateral-esquerdo Fábio Santos era só satisfação após a vitória do Corinthians no clássico diante do São Paulo, neste domingo, na Neo Química Arena, na capital paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Além de comemorar a bela apresentação, sobretudo defensivamente, o jogador não escondeu que a equipe podia até ir além do 1 a 0 pelas chances criadas.

Os 10 dias de preparação, com muitos vídeos e estudo do líder do Brasileirão, foram vitais para o resultado, de acordo com o lateral-esquerdo. Ao ser questionado sobre o que foi decisivo para o triunfo, ele elogiou bastante o trabalho da comissão técnica de Vagner Mancini.

"Acho que foi a preparação. Foi mérito da comissão técnica, que estudou a equipe adversária. Tivemos desarmes porque sabíamos que eles ficam mais com a bola, baixamos a linha, se aproveitássemos as chances, podíamos ter até feito mais gols", reconheceu.

O Corinthians, realmente, falhou na hora de ampliar o placar. "Mas fico feliz por não tomarmos gols. Foi um resultado importante, que faz a gente subir na tabela e quem sabe conseguir um algo mais no campeonato".

Com 33 pontos e há quatro jogos sem levar gols, o Corinthians está na nona colocação e começa a sonhar com o G-6. Depois de lutar contra o rebaixamento, a equipe já começa a acreditar que pode buscar a vaga na Copa Libertadores de 2021, mesmo estando distante. A chance de se tornar um G-8 anima os corintianos.

"O Corinthians se caracterizou por jogar assim, forte defensivamente, jogando com menos bolas que o adversário. Tentou uma mudança, não aconteceu, até pelo curto tempo de trabalho do Tiago (Nunes, ex-treinador). Agora o Mancini arrumou a equipe de novo", observou Fábio Santos. "Ainda tem oscilações, às vezes dá uma caída, mas hoje o time tem uma identidade, evoluiu", seguiu. "Tomara que a gente encontre uma forma de jogar, tem dois meses de campeonato e quem sabe ainda dá pra sonhar com coisas maiores".

O Corinthians encara o Goiás, o 19.º e penúltimo colocado, na próxima rodada, novamente na Neo Química Arena, no dia 21. Em caso de nova vitória, já pode começar a acreditar em briga pela Libertadores, mesmo com a distância ainda sendo grande.