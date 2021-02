Fábio Santos garante um Corinthians 'sem oscilação' diante do Athletico-PR

O lateral-esquerdo Fábio Santos garantiu, nesta terça-feira, durante entrevista coletiva, que o Corinthians não vai oscilar diante do Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O experiente jogador, de 35 anos, afirmou que a cinco jogos do fim da competição o time não pode voltar a ser irregular e repetir as fracas atuações contra Bahia e Red Bull Bragantino, quando deixou de computar seis importantes pontos na classificação em busca de uma vaga na Copa Libertadores.

Leia Também Artilheiro do Brasileirão, Claudinho não guarda mágoa do Corinthians e se vê mais maduro

"Sabemos, temos consciência de que vai ser o jogo mais importante neste momento. Abrir ainda mais vantagem e, de repente, firmar de vez a oitava colocação. Muito passa pelo jogo essa vaga na Libertadores. Estamos concentrados em fazer um grande jogo. Não podemos oscilar nesta partida e sabemos disso. É deixar a oscilação de lado", disse o lateral corintiano.

"Estamos pensando jogo a jogo. Sabemos que em final de campeonato a sequência não será fácil. Temos que jogar com a tabela. Contra o Athletico, sabemos que precisamos da vitória. É confronto direto. Estamos focados nisso. Depois, vemos o restante do ano e o que precisa ser feito", afirmou Fábio Santos, que admitiu também não ter mantido um bom nível nos últimos jogos, muito por causa da sequência de 12 jogos, sem a colaboração do reserva Lucas Piton, afastado por causa de uma cirurgia de hérnia inguinal.

"Desde que cheguei, tivemos semanas livres. Com semana para trabalhar, o rendimento é melhor do que em sequência pesada. Fizemos cinco ou seis jogos seguidos com período curto de recuperação. Baixei um pouco nos dois últimos jogos contra Bragantino e Bahia, não sei se foi a sequência. Tenho conversado com a comissão técnica. Eu me sinto melhor quando tenho semana livre para trabalhar. É tentar encaixar trabalhos à parte."

O Corinthians está na oitava colocação do Brasileiro, com 48 pontos, enquanto o Athletico-PR é o 11º, com 46, mas com um jogo mais (34 a 33).