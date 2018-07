Fábio Santos rechaça medo de lesão antes do Mundial Sem risco de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Corinthians joga o torneio pensando em dezembro, no Mundial de Clubes. Apesar do foco na competição internacional, o lateral-esquerdo Fábio Santos, que volta ao time depois de receber folga, nega que haja o temor por lesões semanas antes da viagem ao Japão.