Fábio Santos reclama de pênalti marcado e critica árbitro do jogo

O lateral-esquerdo Fábio Santos discordou da marcação do árbitro e afirmou que não cometeu pênalti no lance que definiu a derrota para o Botafogo neste sábado, por 1 a 0, na Arena Amazônia, pelo Brasileirão. No lance, o volante Gabriel cruzou a bola na área e o jogador do Corinthians desviou com o braço.

"Não foi. Eu participei de uma reunião na CBF. Eles passaram que se você pular para a bola não com os braços abertos, mas com o braço perto do corpo, não é pênalti. Mas chega aqui é pênalti. Fica confuso", reclamou o lateral corintiano logo após o apito final.

Já o técnico Mano Menezes afirmou que, na visão dele, foi pênalti. Mano disse que o Corinthians teve volume de jogo e criou várias chances para empatar a partida, mas acabou derrotado pelo gol único de Wallyson.

O Corinthians agora foca na Copa do Brasil. Quarta-feira, o time vai ao Mineirão e enfrenta o Atlético Mineiro no jogo da volta das quartas de final. O time pode perder até por 1 a 0 para avançar à semifinal. O meia Renato Augusto, o volante Ralf e o atacante Paolo Guerrero voltam à equipe.