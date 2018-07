Fábio Santos revela que pediu para bater o pênalti Segundo reserva da lateral esquerda do Corinthians até uma semana atrás, nem Fábio Santos acreditava que, neste domingo, poderia deixar o Pacaembu como herói da vitória corintiana no clássico contra o Santos. O lateral abriu o placar com um golaço de falta e depois fez o segundo gol também, de pênalti.