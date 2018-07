Fábio Santos se emociona em apresentação no Cruzeiro

"Sou ser humano e de carne e osso. Desculpa. Esta alegria vai se transformar lá dentro (de campo). Só isso que tenho a dizer, obrigado a todos", afirmou Fábio Santos, atualmente com 29 anos e acumulando passagens por Santo André, São Caetano, São Paulo, Fluminense, Nacional, de Portugal, e o francês Lyon. "Sempre me senti bem com esta camisa", disse o volante sobre o Cruzeiro.

Nem a possibilidade de ficar na reserva desmotiva o jogador. "São grandes jogadores e de qualidade, mas chego para buscar meu espaço. Tenho que provar todos os dias para mim mesmo, e a comissão técnica está olhando. Quando ela precisar, estarei pronto para dar o respaldo. A concorrência vai ser muita, mas acredito que jogará o melhor", comentou.

Fábio Santos já deve ficar à disposição do técnico Adilson Batista para o jogo desta quinta-feira, contra o Nacional, do Uruguai, no Mineirão, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O volante será um dos três jogadores inscritos pelo Cruzeiro para as próximas fases da competição. A lista será divulgada nesta terça.