Fábio Santos torce o tornozelo e vira dúvida no Atlético-MG para domingo

O técnico Thiago Larghi ganhou um problema para escalar o Atlético-MG. No treino desta quarta-feira, o lateral Fábio Santos sofreu uma lesão e se tornou dúvida para o confronto diante do Sport, neste domingo, no Independência, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fábio Santos participava normalmente do treino com bola na Cidade do Galo quando, ao tentar travar uma finalização de Edinho, torceu o tornozelo. O jogador precisou deixar o treino e se tornou dúvida. Substituto dele na atividade, Hulk deve ser titular caso o desfalque seja confirmado.

Convocado para a seleção brasileira sub-20, o lateral-direito Emerson ressaltou a importância da partida contra o Sport, durante coletiva na tarde desta quarta-feira. "É uma semana importante e a gente tem que buscar o resultado positivo porque almejamos o topo da tabela e seria um grande passo para seguirmos sonhando com o G-4 e com o título."

O Atlético-MG ocupa a sexta colocação do Brasileirão, com 42 pontos, na zona de classificação para a Libertadores. O Sport, por sua vez, é o penúltimo colocado, com 24. Mesmo assim, o atacante Denilson disse que não existe facilidade em nenhum confronto e que o time precisa de tranquilidade para fazer uma partida inteligente para sair com os três pontos.

"No futebol brasileiro, não tem jogo fácil. Sabemos que não será fácil jogar contra o Sport, até porque perdemos para eles no primeiro turno. Creio que eles virão bem fechados e brigando por uma bola, mas temos que nos preocupar com o nosso desempenho, esperar a hora certa de atacar e procurar sempre o gol para sair com a vitória", apontou.