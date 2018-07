Fábio Santos treina e reforça Corinthians em clássico

SÃO PAULO - O técnico Tite ganhou uma boa notícia nesta sexta-feira no Corinthians. Fábio Santos treinou normalmente sem reclamar de dores no tornozelo, como havia acontecido na quinta. Ele foi poupado naquela atividade. A baixa no treino foi o zagueiro Paulo André. Gripado, o jogador não foi a campo, ficou fazendo exercícios na academia, mas está confirmado para o clássico de domingo.

Contando com o lateral-esquerdo, Tite anunciou que levará a campo o mesmo time que atuou nos dois jogos da Recopa contra o São Paulo: Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Guilherme, Danilo, Romarinho e Emerson; Guerrero.

O treinador também descartou qualquer favoritismo apesar de o São Paulo ter perdido os seus últimos nove jogos e não vencer há 11. "Podemos estar em um momento melhor, mas isso não é determinante", explicou.

ATRASADOS Um acidente na região do Aricanduva, na zona leste de São Paulo, fez com que Renato Augusto, Alessandro, Romarinho e Cléber chegassem atrasados nesta sexta-feira ao treino do Corinthians, no CT do Parque Ecológico. Para completar a lista de problemas às vésperas do clássico com o São Paulo, Guerrero sofreu um acidente automobilístico em Alphaville, onde mora e nem foi treinou - o atacante não se feriu.

Tite, porém, garantiu que não vai punir os atrasados e nem o peruano. "Disciplina sim, mas com bom senso. Poder e ditadura não é comigo. Não foi um ato de indisciplina e os atletas não são reincidentes", destacou o treinador

Renato Augusto, Alessandro e Cléber chegaram 10 minutos atrasados e participaram do aquecimento e do restante do elenco. Já Romarinho apareceu no treino 1h15min depois do horário marcado. O atacante fez um trabalho físico separado do grupo e depois treinou finalizações com os companheiros.