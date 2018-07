Fábio Santos treina no Cruzeiro e deve ser contratado O volante Fábio Santos deverá ser oficializado como reforço do Cruzeiro nos próximos dias. Contundido, o jogador realizou tratamento médico no clube mineiro nos últimos dois meses e meio. O meio-campista participou nesta quinta-feira do seu primeiro treinamento com o técnico Adílson Batista, depois de se recuperar de uma cirurgia no joelho direito.