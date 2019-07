Fábio Santos valoriza ponto do Atlético-MG em Goiânia: 'Aqui é sempre complicado'

O Atlético-MG segue firme no G4 do Campeonato Brasileiro com o empate sem gols contra o Goiás, na noite deste domingo, pela 12.ª rodada. O ponto conquistado em Goiânia foi comemorado pelo lateral Fábio Santos, que ainda ressaltou as dificuldades enfrentadas.

LEIA TAMBÉM > Corinthians vira sobre o Fortaleza e mantém Rogério Ceni como freguês

"Aqui é sempre complicado. O clima é seco, o campo é fofo e o jogo parece que fica sem intensidade. Criamos poucas situações, mas situações claras. Foi um ponto somado, que vamos levar para casa", comentou o jogador, relembrando a bola no travessão de Alerrandro aos 25 minutos do segundo tempo.

O volante Elias também comentou as dificuldades de jogar no Serra Dourada e elogiou o desempenho da equipe. "O gramado está um pouco alto. A gente demorou para acertar a marcação. Conseguimos criar oportunidades, mas faltou um pouco de tranquilidade para finalizar. Criamos, tivemos volume, mas faltou o gol", acrescentou.

Na rodada passada, o time mineiro tinha empatado em casa com o Fortaleza, por 2 a 2, depois de abrir vantagem de dois gols. Com o segundo empate seguido, o Atlético-MG se manteve em quarto lugar, com 21 pontos, agora acompanhado pelo São Paulo, que tem uma vitória a menos que o time mineiro (6 a 5).

O próximo compromisso será contra o Botafogo, pelas oitavas da Copa Sul-Americana. O time mineiro joga pelo empate por ter vencido por 1 a 0, no Engenhão, no meio da semana. O jogo será realizado na quarta-feira, no Independência, mesmo local do clássico contra o Cruzeiro, domingo, às 19 horas, pela 13ª rodada.