Fábio Santos vê Corinthians no prejuízo com convocações

A CBF confirmou nesta terça-feira as datas das quartas de final da Copa do Brasil e o Corinthians pode perder jogadores importantes para o jogo de volta, dia 15 de outubro, contra o Atlético Mineiro.

Para o lateral-esquerdo Fábio Santos, seria um prejuízo muito grande se o time perder novamente jogadores como Elias, Gil, Lodeiro e Guerrero. “Por enquanto não vamos sofrer por antecipação. Mas se eles foram convocados desta vez é porque eles têm talento. Vão fazer falta”, afirmou.

O jogo de ida será dia 1.º, às 22 horas, no Itaquerão. E a volta, dia 15, numa outra semana data Fifa. O Brasil, por exemplo, já tem amistoso marcado dia 14 contra o Japão, em Cingapura.

“Acho que teremos jogadores convocados novamente, como o Atlético também (Tardelli). É uma pena porque sabemos da importância da Copa do Brasil. Sem dúvida, queríamos contar com todos esses jogadores”, disse Fábio Santos.

Por esse motivo, a diretoria estuda pedir à CBF um adiamento do jogo de volta contra o Atlético Mineiro. O problema é que faltam datas disponíveis no calendário brasileiro. O clube acha que é possível que a CBF não chame jogadores de clubes envolvidos na disputa da Copa do Brasil na próxima data Fifa.

Esse quarteto já desfalcou o Corinthians nos últimos jogos da Copa do Brasil e do Brasileirão. Mas a comissão técnica aguarda o retorno dos quatro jogadores para a partida de amanhã, também contra o Galo, agora pelo Brasileirão. Lodeiro já está no Brasil, Guerrero chega hoje, e Gil e Elias retornam ao País amanhã pela manhã – o jogo será às 19h30 no Itaquerão.