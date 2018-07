Fabio Simplicio volta ao Brasil e vai jogar Série A2 do Paulista

Simplicio passou por Parma, Palermo e Roma no Campeonato Italiano, sendo titular em todos esses clubes. Depois, foi jogar no Japão, atuando no Cerezo Osaka e no Vissel Kobe. Durante todo o ano de 2015, entretanto, não jogou por nenhum clube.

O Batatais, que vai disputar a Série A2 pela terceira vez seguida, tem como técnico o ex-atacante Oliveira, que tem 34 anos e foi formado no São Paulo junto com Simplicio, tendo disputado o Mundial Júnior de 2001 junto com Kaká, Julio Santos, Julio Baptista e o goleiro Márcio. Agora treinador, ele já passou por Sinop-MT e Taboão da Serra antes de assumir o Batatais.