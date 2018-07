Fábio treina e reforça Cruzeiro contra o São Paulo

Como a lesão ainda o incomodava no final de semana, Fábio foi poupado do empate contra o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro. "Estou bem, o trabalho foi intensivo. Ontem (domingo) já fiz um pouco de treino específico com o Oscar (Rodriguez) e não senti nenhum incômodo. Hoje (segunda-feira) já trabalhei diretamente com o Oscar e até quarta estarei 100%", contou.

Fábio minimizou ainda o fato de ter treinado com uma proteção na mão. "(A proteção) é só para ajudar. A gente sabe que o impacto na hora do chute é enorme e uma bola pode vir diferente ou pegar num buraco. Mas é só um reforço", observou.

O Cruzeiro perdeu o confronto de ida por 2 a 0 e, agora, precisa reverter o resultado em pleno Morumbi.