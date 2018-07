Fábio vê Estadual como base para o Cruzeiro brilhar na Libertadores

Principal ídolo da torcida do Cruzeiro na atualidade, o goleiro Fábio destacou a importância de o time realizar um bom Campeonato Mineiro, embora o objetivo principal do atual bicampeão brasileiro neste primeiro semestre seja ganhar a Copa Libertadores da América. O jogador destacou que o torneio estadual será importante para a equipe engrenarm visando à disputa da competição continental.

"Acho que primeiramente a gente tem de voltar o mais rápido possível ao entrosamento e ao ritmo de jogo. O Campeonato Mineiro é importante pela dificuldade de todos os jogos, independentemente de jogar fora ou no Mineirão. No interior a gente encontra mais dificuldade e isso vai ser importante para aprimorar a nossa equipe, que vem com novos jogadores", afirmou Fábio, que depois enfatizou, por meio do site oficial do clube: "Esperamos que o Mineiro possa ser uma base para chegar bem à Libertadores, que com certeza vai ser uma competição bem difícil".

Atual campeão, o Cruzeiro vai estrear no Campeonato Mineiro no dia 1.º de fevereiro, contra o Democrata-GV, fora de casa. No próximo domingo, a equipe fará um amistoso contra o Londrina, no Estádio do Café, no Paraná. E para o próximo dia 25 está marcado um confronto com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.