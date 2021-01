Fábio volta a citar problemas e diz que Cruzeiro precisa agradecer a Felipão

As chances de acesso à elite do futebol nacional para o Cruzeiro acabaram neste sábado, com a derrota para o Juventude, por 1 a 0, em Caxias do Sul. Para o capitão e ídolo Fábio, a campanha ruim na Série B é reflexo de tudo o que aconteceu com o clube durante o campeonato. Tanto dentro quanto fora de campo.

"Todos sabem o que aconteceu ao longo da competição. Foram várias situações de Fifa, uma equipe sendo montada durante o campeonato, vários problemas. Isso torna as coisas ainda mais difíceis em uma temporada como essa. A gente precisa não errar mais como erramos em 2020", afirmou Fábio.

O goleiro também destacou a importância da chegada do técnico Luiz Felipe Scolari, que tirou o tirou o time da zona de rebaixamento. Na opinião de Fábio, a situação do Cruzeiro estaria ainda mais complicada se não fosse o treinador.

"Temos que agradecer muito Felipão. Se ele não tivesse chegado, seria muito difícil. Estaríamos passando uma situação muito mais delicada do que estamos vivendo", finalizou o goleiro.

A segunda derrota seguida fez o Cruzeiro estacionar nos 44 pontos. Faltam três rodadas para o fim do campeonato e o clube ainda tem chances de ser rebaixado.