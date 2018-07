Fabregas deve desfalcar Arsenal por duas semanas

O técnico Arsene Wenger disse nesta quinta-feira que o capitão Cesc Fabregas deve ficar fora do Arsenal por duas semanas após sofrer uma distensão muscular na derrota para o Braga, em partida válida pela Liga dos Campeões da Europa. O meia espanhol saiu mancando durante o segundo tempo do revés do time inglês por 2 a 0 em Portugal, na terça-feira.

Fabregas será avaliado nesta quarta-feira pra obter uma definição precisa sobre o seu período de afastamento. "Fabregas será avaliado hoje, com um exame, depois do qual podemos dizer quanto tempo ele ficará fora, mas eu estou calculando duas semanas", afirmou Wenger.

O técnico do Arsenal disse que planeja ser mais cauteloso com Fabregas, que teve problemas físicos durante boa parte desta temporada. E o espanhol não é o único desfalque recente do time inglês. Ele disse que Emmanuel Eboué ficará fora dos gramados por no mínimo "quatro semanas", por conta de uma lesão no joelho, também sofrida durante o jogo contra o Braga.