Fabregas deve voltar ao time da Espanha na decisão

RIO - Dois jogadores titulares e importantes para o esquema tático do técnico Vicente del Bosque, o meia Cesc Fabregas e o atacante Roberto Soldado, não enfrentaram a Itália, na semifinal de quinta-feira, por estarem se recuperando de lesão. E a expectativa agora é se terão condições de estar à disposição da Espanha para a decisão deste domingo contra o Brasil. Quando não pôde contar com eles, o treinador optou por David Silva e Fernando Torres.

Os dois jogadores acabaram ficando fora da semifinal por causa de um desconforto muscular. Agora, ao que tudo indica, apenas Fàbregas deve ter condições de jogo diante do Brasil no Maracanã. Soldado começou a Copa das Confederações como titular, mas viu a sombra de Fernando Torres crescer principalmente após o centroavante do Chelsea marcar quatro gols contra o Taiti - depois, ele ainda balançou as redes mais uma vez, diante da Nigéria.

Soldado marcou na estreia contra o Uruguai e depois foi questionado por desperdiçar boas oportunidades contra a Nigéria. Acabou sofrendo um edema muscular e a recuperação para esse tipo de lesão é um pouco demorada. Como a partida já será realizada neste domingo, no Maracanã, dificilmente o jogador poderá se recuperar a tempo. Pela lógica, Fernando Torres, o artilheiro da competição, deve ser mantido no time.

Já Fabregas tem sido um importante jogador no esquema tático adotado pela Espanha e, na semifinal contra a Itália, deu para perceber nitidamente que o time sentiu sua falta dentro de campo. Após a classificação para a final, quando questionado se poderia enfrentar o Brasil, o astro do Barcelona foi enigmático. "Vamos ver", disse o meia.

Del Bosque até poderia ter usado Fabregas contra a Itália, mas preferiu apostar numa recuperação mais sólida para a decisão contra o Brasil. Com isso, deu descanso ao seu importante jogador, que tem se mostrado otimista em participar da decisão da Copa das Confederações.