Fàbregas diz que se vê 'mais importante' na seleção

GENEBRA - O meia Cesc Fàbregas não escondeu a felicidade pelo momento que vem atravessando com a camisa da seleção espanhola. Na véspera de enfrentar o Chile, em partida amistosa que acontecerá nesta terça-feira, em Genebra, na Suíça, o jogador do Barcelona falou sobre sua atual fase e disse que se vê "cada vez mais importante" para a equipe de seu país.

"Cada vez me sinto mais importante e com mais peso dentro da equipe. Tenho muita vontade de continuar assim", declarou o jogador, antes de elogiar o adversário desta terça. "Os jogadores chilenos são muito guerreiros, mas além de serem competitivos também têm muito talento. Vamos ter que competir."

A Espanha se aproximou de uma vaga para a Copa do Mundo do ano que vem, que acontecerá no Brasil, na última sexta-feira, ao vencer a Finlândia por 2 a 0, mesmo atuando em Helsinque. O resultado levou os espanhóis aos 14 pontos no Grupo I das Eliminatórias Europeias, na liderança, três pontos à frente da França.