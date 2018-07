Fàbregas e Ramires marcam e Chelsea vence amistoso

O Chelsea venceu mais um amistoso de pré-temporada neste domingo. Depois de ficar com a segunda colocação em um triangular na Turquia durante a semana, a equipe londrina voltou a encontrar dificuldade, mas conseguiu derrotar o Ferencvaros, na casa do adversário, em Budapeste, por 2 a 1. O brasileiro Ramires e o espanhol Fàbregas definiram o triunfo.

José Mourinho colocou o Chelsea em campo com uma escalação parecida com a que vinha atuando na última temporada, apenas com a entrada de Drogba, e acabou sofrendo o primeiro gol. Aos 17 minutos, após boa jogada pela direita, Gera chegou sozinho no meio da área e desviou para a rede.

Somente no segundo tempo, com a entrada dos principais reforços, como Diego Costa e Fàbregas, além de Hazard, o Chelsea conseguiu a virada. O gol de empate saiu aos seis minutos. Após cruzamento da esquerda, Ramires dominou na entrada da área com estilo e disparou um belo chute de esquerda, no ângulo.

O gol empolgou os visitantes, que passaram a pressionar buscando a virada. E ela saiu aos 36 minutos. Recém-contratado junto ao Barcelona, Fàbregas recebeu cobrança de lateral pela direita, foi passando como quis por quatro jogadores e bateu firme, sem chance para o goleiro, selando o resultado.

FIORENTINA VENCE

Em outro amistoso de pré-temporada realizado neste domingo, a Fiorentina derrotou o Málaga por 2 a 0. O time italiano foi para cima logo no início do jogo e definiu o triunfo antes da primeira metade da etapa inicial. Giuseppe Rossi, aos cinco, e Gonzalo Rodríguez, aos 21, marcaram os gols.