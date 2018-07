Fábregas e Ramos resolvem diferenças após desentendimento

"Nos falamos por telefone e está tudo bem", disse o jogador de 27 anos, que vive excelente momento desde a contratação pelo Chelsea neste ano, vindo do Barcelona. "É de se ficar chateado quando seu comprometimento é questionado, é claro que sim. Eu tenho 94 partidas pela Espanha e, por nove anos, eu sempre compareci, sempre. E com um sorriso de orelha a orelha", afirmou.

O fato de Fábregas já ter voltado a jogar pelo time inglês, e Costa também, poucos dias antes de a seleção da Espanha se reunir em Madri levou Ramos a sugerir que a lealdade ao clube vinha antes do compromisso com o país. "Sim, eu achei que a referência era para mim e já falei com o Sergio sobre o que eu achava", disse Fábregas à rádio espanhola Cadena Cope, na noite de terça-feira.

"Eu disse para Ramos que ele pode me telefonar e dizer isso direto para mim. Disse a ele que temos jogado juntos desde o sub-21 e que não há necessidade de enviar mensagens pela imprensa", acrescentou. Fábregas disse que estava possivelmente jogando o melhor futebol de sua carreira no Chelsea, após três temporadas no Barça, onde ele falhou em alcançar as expectativas dos exigentes torcedores do clube espanhol.