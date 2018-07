Fabregas e Soldado treinam, mas ainda são dúvidas na Espanha

FORTALEZA - O meia Cesc Fabregas e o atacante Roberto Soldado voltaram a treinar nesta terça-feira, mas ainda são dúvidas na seleção da Espanha. Eles se recuperam de dores musculares e correm o risco de desfalcar o time do técnico Vicente del Bosque no jogo contra a Itália, na quinta-feira, pela semifinal da Copa das Confederações, na Arena Castelão.

Fabregas e Soldado treinaram em separado, após serem poupados nas atividades de segunda. Preocupado com a situação dos dois titulares, Del Bosque deve esperar até o último minuto para definir o corte da dupla na quinta.

Se forem vetados, Fabregas e Soldado deverão ser substituídos por David Silva e Fernando Torres, respectivamente. O segundo é o artilheiro da competição, com cinco gols, apesar de estar na reserva. Torres se destacou ao marcar quatro gols na vitória elástica sobre o Taiti, por 10 a 0. E por ter balançado as redes logo ao entrar em campo, no segundo tempo da partida contra o Uruguai, no domingo.

O treino desta terça teve início somente às 19 horas, no campo da Universidade de Fortaleza, quando já estava escuro na capital cearense e o calor é mais ameno. O clima de Fortaleza tem preocupado a comissão técnica espanhola. Ao fim do jogo de domingo, disputado no Castelão, Del Bosque reclamou da forte umidade da cidade.